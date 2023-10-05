وزير الاتصالات يدعو الشركات الناشئة في لاتفيا لزيارة مصر

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أندريس رزانس، سفير جمهورية لاتفيا بالقاهرة، لبحث سبل دفع التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة ببناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، والتكنولوجيا المالية، وتصميم وصناعة الالكترونيات.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولاتفيا

وأكد الوزير أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولاتفيا وتبادل الخبرات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن مصر لديها قاعدة من الكوادر الشابة المدربة باحترافية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لافتا إلى إمكانية استفادة الشركات اللاتفية من الكفاءات المصرية المتخصصة.

تطوير حلول باستخدام التكنولوجيات الحديثة

وأشار إلى مركز الابتكار التطبيقى الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستعرضا الجهود المبذولة لدعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية على مستوى الجمهورية؛ مشيرا إلى إمكانية دعوة الشركات الناشئة في لاتفيا للتواجد فى مراكز إبداع مصر الرقمية والتشبيك مع الشركات الناشئة المصرية.

ومن جانبه؛ أوضح أندريس رزانس سفير جمهورية لاتفيا بالقاهرة؛ أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات المهمة التي ساهمت في النهوض بدولة لاتفيا.

تعاون أكاديمي فى مجال الأمن السيبراني

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل إقامة تعاون أكاديمى فى مجال الأمن السيبراني؛ كما جرى الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم يتم توقيعها لاحقا بحيث تتضمن مجالات التعاون التي جرى مناقشتها.

دعوة للشركات الاتفية

ووجه الدعوة للشركات اللاتفية لزيارة مصر من أجل إجراء مباحثات حول الفرص الاستثمارية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كذلك رحب الوزير بالدعوة الموجهة له من السفير لزيارة لاتفيا لعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما وجه الدكتورعمرو طلعت الدعوة للسفير لزيارة جامعة مصر للمعلوماتية للتعرف على أنشطتها، وبحث فرص التعاون مع نظيرتها فى لاتفيا، كذلك رحب الوزير بالدعوة الموجهة له من السفير لزيارة لاتفيا لعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.