إنجازات 10 سنوات.. «الاتصالات» أعلى قطاعات الدولة نموا بمعدل 16.7%

شهدت السنوات العشر الماضية إنجازات غير مسبوقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموًا بمعدل نمو 16.7%، وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 5%، إلى جانب زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار، كما تمّ افتتاح 8 مراكز إبداع مصر الرقمية في 8 محافظات لتهيئة البيئة الداعمة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وتشغيل تجريبي لـ5 أخرى.

إطلاق استراتيجية «مصر الرقمية لصناعة التعهيد»

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإنّ إطلاق استراتيجية «مصر الرقمية لصناعة التعهيد» أحدثت طفرة في مجال تصدير البرمجيات المدمجة وتصميم الإلكترونيات وجذب كبرى شركات تصنيع هواتف المحمول وأجهزة الحاسب اللوحي للتصنيع في مصر لتلبية متطلبات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، كما تمّ تطوير 3 آلاف و900 مكتب بريد مطور من إجمالي 4 آلاف مكتب، وتوفير أكثر من 165 خدمة على منصة مصر الرقمية ومصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية.

وأصبحت مصر الأولى أفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت إذ جرى توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة في 77 قرية، وإنشاء 443 برج محمول جديد وتطوير 576 برج محمول وتطوير 741 مكتب بريد بقرى حياة كريمة، فضلًا عن افتتاح 3 محطات إنزال للكابلات البحرية وافتتاح أكبر مركز بيانات تجاري دولي في مصر.

تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمي

أثمرت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمي في كل المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

وفي يوليو 2022، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من مشروعات مصر الرقمية، وهي محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلًا عن افتتاح مركز بيانات تجاري دولي، ومدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، ومتحف البريد المصري بعد تطويره. كما أطلق الرئيس السيسي منصة «مصر الرقمية» التي تضم مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية في مختلف القطاعات.

أعلى قطاعات الدولة نموًا

كما نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التي تم تحقيقها في مختلف المجالات، وحافظ القطاع على مكانته للعام الخامس على التوالي كأعلى قطاعات الدولة نموًا كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي حرصت على التوسع في حجم أعمالها في السوق المصري في العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.