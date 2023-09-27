سعر الكتكوت الأبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 27-9-2023

استقر سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق المصرية، تزامنا مع ثبات أسعار الدواجن الفترة الحالية، حيث انخفضت مؤخرا بقيمة 6 جنيهات، وفق البورصة العامة للدواجن.

وترصد السطور التالية سعر الكتكوت الأبيض اليوم، كما يلي.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 24 و24.25 جنيه.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 10.5 و11.5 جنيه.

- كما يتراوح سعر كتكوت هجين بين 13.5 و14.5 جنيه.

- فيما يتراوح سعر كتكوت جيل ثانٍ بين 15 و16 جنيها.

- كتكوت روزي بيور بين 14 و15 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية، فيتراوح سعر الدجاج الأبيض في المزرعة بين 67 و68 جنيهًا داخل المزرعة، ويتراوح سعر التنفيذ الفعلي بين 73 و75 جنيهًا، أما سعر الدجاج البلدي اليوم يبلغ 125 جنيهًا داخل المزرعة وتصل إلى المستهلك بسعر 135 جنيهًا.