القاهرة تشكل لجنة لحصر الأراضي الفضاء والمباني في مدينة الأمل

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة برئاسة رئيس حي شرق مدينة نصر، على أن تتولى عددا من المهام في سبيل تنفيذ المخطط المستقبلي لمدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا) بمدينة نصر، وما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ على الأراضي الفضاء.

وذكر المحافظ، أن من مهام اللجنة حصر شامل لكل الأراضي الفضاء بإحداثياتها، سواء المستغلة أو غير المستغلة بالمنطقة، وحصر شامل للمباني والوحدات بكل حالتها، سواء المكتمل والمشغول الكلي، أو المكتمل المشغول الجزئي، أو المكتمل الخالي، أو تحت التشييد.

مخطط مستقبلي لمدينة الأمل

ومن مهام اللجنة وفق القرار رقم 5696 لسنة 2023، متابعة عدم استكمال المبانى تحت الإنشاء، أو أي تعليات على مبان قائمة معتمدة من إدارة التنظيم، وكذلك المتابعة الميدانية، والمتغيرات المكانية وذلك اتساقا مع المخطط المستقبلي لمدينة الأمل.

تقرير أسبوعي بالمتغيرات المكانية

وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات المختصة، للوقوف على الملكيات المبرمة مع شركة مدينة نصر وجهات مختصة للتمكن من رصد الأراضى الفضاء التى سيتم الحفاظ عليها، والتنسيق أيضا بشأن المرور على بعض قطع الأراضى بالمنطقة، كما تعمل اللجنة على إعداد تقرير أسبوعي بالموقف الكامل بالمتغيرات المكانية، وما تم من إزالات للمباني المطلوبة بالمنطقة، تمهيدا للعرض على المحافظ من قبل نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والرد على كل المتغيرات المكانية فيما يخص المنطقة، وعلى الجهات والإدارات المختصة بمحافظة القاهرة وذات الصلة باتخاذ كل الإجراءات التى تضمن معاونة اللجان فى أداء وتنفيذ مهامها.

واللجنة الصادر بها قرار محافظ القاهرة برئاسة رئيس حي شرق مدينة نصر، وتضم كلا من مدير الإسكان بالحي، ومدير التنظيم، ومدير المتابعة الميدانية، ومسؤول المتغيرات المكانية، ومدير الشؤون القانونية، وممثل عن الوحدة المركزية للتغيرات المكانية، وممثل عن الإدارة المركزية للشؤون المالية بالمحافظة، وعضو فني من الشؤون القانونية بالمحافظة، وشرطة مرافق حي شرق مدينة نصر، وعلى اللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الكفاءة والخبرة لأداء مهامها على الوجه الأكمل.