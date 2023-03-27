مبان تاريخية شاهدة على عظمة القاهرة.. أبرزها صيدناوي وجروبي

حظيت القاهرة بوجود العديد من المباني التي تجمع الطابع الحضاري والتاريخي والجمالي للعاصمة، مثل مبان القاهرة الخديوية فى وسط البلد، التي تعد «باريس الشرق».

وتعد أبرز هذه المباني العريقة، وفق تقرير لمحافظة القاهرة ما يلي:

مبنى تيرينج

تحفة معمارية وأحد معالم العتبة بالقاهرة، عبارة عن مبنى كبير في أعلاه كرة تحملها 4 تماثيل، بني على يد المهندس النمساوى «أوسكار هورويتز»، يتمتع بالنقوش والقبة الجميلة، وترجع تسمية المبنى إلى أنه كان ملك «فيكتور تيرينج» من مواليد مدينة القسطنطينية «إسطنبول حاليا» أراد محاكاة متاجر أوروبا، فقرر في عام 1910 بناء مركز تجاري في ميدان العتبة.

مبنى تريستا

من أبرز مباني وسط البلد بالقاهرة، تجاوز عمره 100 عام، يشغل مساحة 1330 مترا، يضم خمسة طوابق إدارية، يقع في 12 شارع علوي بمنطقة البورصة، المتفرع من شارع قصر النيل، بمنطقة وسط البلد، جمع البناء بين العمارة المحلية والأوروبية، والآن البنك المركزي يمتلكه، لذا يطلق عليه مبنى البنك المركزي.

مبنى صيدناوى

أنشئ على يد الأخوين السوريان سليم وسمعان صيدناوي، وهما من طائفة الروم الكاثوليك، في قلب ميدان الخازندار بحي الموسكي بالقاهرة الفاطمية عام 1913، إذ شيد مبنى تجاري عريق يعمل في الأقمشة، والمنسوجات، وكانت بداية سمعان محل صغير للخردوات في منطقة الحمزاوي بالأزهر، ثم اتسعت التجارة.

مبنى بنك مصر

يقع فى شارع محمد فريد، تم الإنشاء عام 1920، على يد طلعت حرب باشا، يتميز المبنى بعناصره الزخرفية، والقسم الخارجي للمبنى على طراز عصر النهضة بأوروبا، وهو أول بنك مصري، وله دور كبير في الاقتصاد المصري.

والجدير بالذكر، أن مبنى بنك مصر تحول لمتحف عام 2011، وهو يضم عدداً من الأوراق، والوثائق التاريخية، بعضها من مقتنيات البنك نفسه، وبعضها تم إهدائٌها إلى المتحف من قبل أسرة طلعت حرب.

عمارة جروبي

ذات طابع أوروبي بنكهة مصرية أصيلة، في قلب ميدان طلعت حرب، يحتل الطابق الأرضي منها كافيه جروبي الذي أسسه السويسري جاكومو جروبي في ثمانينيات القرن التاسع عشر، فعمارة جروبي إحدى أشهر عمارات القاهرة، لشهرة الكافيه، إذ يجلس عليه جميع فئات المجتمع من مختلف الأعمار.