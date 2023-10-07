ناقد رياضي: حالة رضا بين جماهير الأهلي عن قرعة دوري أبطال أفريقيا

علق الدكتور عثمان إبراهيم، الناقد الرياضي، على نتائج قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بمشاركة 4 أندية مصرية هي الأهلي وبيراميدز والزمالك وفيوتشر.

ابتعاد الأهلي عن صن داونز

وأضاف «إبراهيم»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن جمهور النادي الأهلي كان يترقب مجموعته في بطولة دوري أبطال أفريقيا خاصة أنه في السنوات السابقة كانت القرعة تضعه مع صن داونز الجنوب أفريقي أو الهلال السوداني، إلا أن هناك راحة بين جماهير الأهلي بعدما جنبته القرعة اللعب معهما وأوقعته مع شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

وأشار إلى أن دور المجموعات يتضمن 6 مباريات منها 4 في عام 2023، إلا أن الأهلي من المتوقع أن يلعب 3 مباريات فقط نظرا لأن المباراة الرابعة مع نادي شباب بلوزداد في الجزائر مهددة بالتأجيل لمشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية من 12 إلى 22 ديسمبر.

تحديد أيام المباريات

وأوضح أن مباريات دوري أبطال أفريقيا تلعب أيام الجمعة والسبت والثلاثاء بينما مباريات الكونفدرالية الأحد أو الأربعاء، ومن ثم لن يكون هناك خيارات أو خلافات لاختيار أيام المباريات، لافتا أن مباريات دوري الأبطال تبدأ يومي 24 و25 نوفمبر المقبل.