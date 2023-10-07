لوحة «القائد وني» تفوز بقطعة الشهر في متحف سوهاج.. من عصر الأسرة السادسة

أعلن متحف سوهاج القومي، فوز القطعة رقم 1 في مسابقة «قطعة الشهر.. أنت من تقرر»، حيث حصلت القطعة على أعلى نسبة تصويت من المتابعين عبر صفحة المتحف على «فيس بوك».

وتعتمد نتيجة المسابقة على تصويت متابعي صفحة المتحف على صورة القطعة الفائزة، حيث يعرض المتحف صورا لعدة قطع أثرية من مقتنيات المتحف ثم يحدد موعدا لبدء وانتهاء التصويت عليها، ثم إعلان القطعة الفائزة.

وصف اللوحة الفائزة بمتحف سوهاج القومي

وفازت بقطعة شهر أكتوبر الحالي جزء من لوحة حجرية تعود لمقبرة القائد وني عليها سطرين من الهيروغليفية من أعلى وأسفلهم النصف العلوي للقائد وني، مصنوعة من مادة الحجر جيري وتعود لعصر الدولة القديمة.

وني أشهر قائد بالجيش في عصر الأسرة السادسة

وكان وني صاحب القطعة الأثرية وفقا لمتحف سوهاج القومي، أشهر قائد للجيش المصري خلال عصر الأسرة السادسة، حيث ارتقى صفوف الجيش ليصبح قائدًا استراتيجيا بارعًا قاد الكثير من الحملات في بلاد الشام، وأعاد تنظيم الجيش داخليًا وأجرى العديد من الإصلاحات في صفوفه، واكسبته انتصاراته امتياز تصويره كقائد للقوات في المعركة، وهو تقليد مخصص عادة للملوك.