استئناف إمدادات الغاز في عرب راشد بحلوان

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في جولة ميدانية مكثفة أعمال فرق الطوارئ لاستئناف إمداد الغاز بمنطقة عرب راشد بحلوان لطمأنة المواطنين بالجهد المبذول لعودة الخدمة بمنطقة عرب راشد بحلوان والوقوف على الوضع الراهن بشكل تفصيلي، وإيجاد الآلية الأفضل والأسرع لحلها من خلال تواصل وتنسيق مع الجهات المعنية والتنفيذية ومؤسسات الدولة للاستجابة الفورية لحل الشكاوى الواردة وبث رسالة طمأنة بأن العمل يجري على قدم وساق.

شارك في الجولة اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان و كريم عادل مسؤول العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية وممثلو فرق طوارئ شركة تاون جاس بحلوان و عدد من التنفيذين .

كانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد تابعت تفصيليا ورود بلاغات من المواطنين لغرف الطوارئ المختلفة من انقطاع وانقطاع جزئي وضعف إمدادات الغاز لعدد من المواطنين بمنطقة عرب راشد بحلوان حيث تم الدفع بالعاملين بغرف الطوارئ وتم عمل المعاينة المبدئية للوقوف على اسباب هذه الانقطاعات.

أسباب انقطاع الغاز

أسفرت المعاينة المبدئية أن أسباب انقطاع الغاز أو ضعف إمداده ببعض المناطق بسبب محاولة سرقة للأجهزة المعدنية ومهمات الغاز الطبيعي بداخل منظم أحادي التغذية لهذه المنطقة مما تسبب في ورود هذه البلاغات حرصا على استئناف إمدادات الغاز بشكل طبيعي.

إجراءات قانونية

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على متابعة الإجراءات والأعمال بصورة دورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة في ضوء رصد جميع احتياجات المواطنين وبذل اأصي الجهود والمساعي لرفع أي معاناة عنهم لعودة الخدمة بصورة طبيعية حيث حرصت على اجراء عدة مقابلات مع المواطنين الذين تصادف وجودهم بالموقع من خلال الاستماع للشكاوى ورصدها على ارض الواقع والعمل السريع والفوري لحلها.