تراجع 50 جنيها في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليومية

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، خلال منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة، استقرارا، حيث سجل عيار 21 نحو 2490 جنيه، كما استقر عيار 24 ليسجل الان نحو 2846 جنيه، بحسب بيانات شعبة الذهب.

تراجع أسعار الذهب

فيما تراجعت أسعار جرامات الذهب لجميع الأعيرة المختلفة خلال الأسبوعين الماضيين وحتى اليوم، بقيمة 50 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 ليسجل سعر الجرام الآن نحو 2165 جنيها، كما انخفضت بنحو 57 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 24 ليسجل سعر الجرام الآن نحو 2474 جنيها، وفقا للبيانات المعلنة من جانب شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجع السعر بنحو 52 جنيها بالنسبة جرام الذهب عيار 22 ليسجل سعر الجرام نحو 2268 جنيها، كما انخفض السعر بنحو 43 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 18 ليسجل سعر الجرام نحو 1856 جنيها، كما تراجع السعر بنحو 34 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 14 ليسجل نحو 1443 جنيه، كما تراجع السعر بنحو 400 جنيه بالنسبة للجنيه الذهب ليسجل السعر الآن نحو 17320 جنيه.