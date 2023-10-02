أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم.. عيار 21 بقى بكام؟

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف التعاملات اليومية بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار، بعدما انخفضت الأسعار بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، بقيمة تصل إلى 17 جنيهاً للجرام عيار 21، الأكثر مبيعاً، بينما انخفض سعر الأوقية بشكل ملحوظ في البورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق.

أسعار الذهب في مصر منتصف التعاملات

وتشهد أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليومية اليوم الاثنين حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2153 جنيهاً، بينما انخفض سعر الأوقية بالأسواق العالمية لتسجل مستوى 1835 دولارًا.

سعر الذهب في السوق المحلية اليوم

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، عند مستوى 2461 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1845 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1435 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17224 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب تراجعاً بالأسواق المحلية خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، بمقدار 17 جنيهاً للجرام عيار 21، كما واصلت أسعار الذهب العالمية خسائرها خلال بداية تعاملات الأسبوع اليوم، لتصل إلى أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبًا.

ويأتي الانخفاض الكبير في أسعار الذهب عالمياً بالتزامن مع استمرار قوة الدولار، حيث استوعب المتداولون تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، ويستعدون لعدد كبير من بيانات سوق العمل المقرر هذا الأسبوع.