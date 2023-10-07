أسعار الذهب اليوم السبت 7-10-2023 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 7-10- 2023 في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقرارًا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2165 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن أسعار الذهب اليوم السبت 7-10- 2023 في محلات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقآ لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 2474 جنيها، وسجل عيار 22 نحو 2268 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعره عند 2165 جنيها للشراء، ويختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر عيار 18 اليوم عند 1856 جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 نحو 1443 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-10- 2023 استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17320 جنيه للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية 1830 دولار.