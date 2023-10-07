إنجازات 10 سنوات.. مصر تحصل على جائزة أسرع إنترنت في أفريقيا

حقتت مؤسسات الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية إنجازات ملموسة في كثير من القطاعات، والتي تُرجمت إلى جوائز حصلت عليها مصر، منها جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الإفريقية من شركة «أوكال» العالمية الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت في عام 2022.

تقدم مصر في تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية

وذكرت الحكومة، خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء، تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ تقدم مصر في تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عـن البنـك الدولي؛ حيث صُنفت مصر ضمن مجموعـة الـدول الرائدة فــي الحكومــة «A»، وهـو أعلى فئة في المؤشر حيث كانت بالتصنيــف «B» عــام ،2020 و «C»عــام 2018.

الدولة أولت اهتماما بالذكاء الاصطناعي

وحرصت الدولة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وأن تكون مصر عنصرًا فاعلًا فيها، أولت الدولة اهتماما كبيرًا بمجال الذكاء الاصطناعي، وهو نظام يعتمد على الآلة، بحيث يكون قادرًا على تقديم تنبؤات وتوصيات وقرارات مؤثرة في البيئات الحقيقية والافتراضية.

لذلك، تأسس المجلس الوطني للذكاء االصطناعي عام 2019 بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019 ليضم ممثلين من جميع الهيئات الحكومية ذات الصلة وخبراء مستقلين في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تم تدشين الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية والازدهار»، والتي تصبو إلى دعم تحقيق مصر لأهدافها التنموية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.