سكان القاهرة يبلغ 10 ملايين و203 آلاف نسمة.. نسبة الذكور 52%

بلغ عدد سكان محافظة القاهرة 10 ملايين و203 آلاف و693 نسمة، منهم 5 ملايين و264 ألفا و760 من الذكور، و4 ملايين و938 ألفا و933 من الإناث، طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عام 2023.

تقديرات السكان

وأشار التقرير، إلى أنه جرى حساب تقديرات السكان بسنوات الخطة، بمعدل النمو 1.89، واعتبار عام 2023 الأساس، ونسبة الذكور بلغت 52% من إجمالي عدد السكان في محافظة القاهرة.

معدل النمو

ولفت التقرير إلى أن تقديرات الزيادة السكانية بمحافظة القاهرة وفق معدل النمو عام 2024، يصل عدد السكان إلى 10 ملايين و396 ألفا و543 نسمة، منهم 5 ملايين و364 ألفا و264 ذكور، و5 ملايين و32 ألفا و279 إناث، وفي عام 2025، يبلغ عدد سكان القاهرة 10 ملايين و593 ألفا و37 نسمة.

وفي عام 2026، يبلغ سكان القاهرة نحو 10 ملايين و793 ألفا و246 نسمة، و2027 يبلغ سكان العاصمة نحو 10 ملايين و997 ألفا و238 نسمة، منهم 5 ملايين و684 ألفا و202 من الذكور، و5 ملايين و323 ألفا و36 من الإناث، وفى عام 2028، يبلغ سكان القاهرة نحو 11 مليونا و205 آلاف و86 نسمة بالقاهرة.