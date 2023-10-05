استقرار سعر الدولار أمام الجنية في البنوك المصرية اليوم الخميس

واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية التعاملات اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، حيث سجل 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع، وفقاً للبنك الأهلي المصري.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية وفق آخر تحديثات البنوك للأسعار عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، كما سجل 30.85 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، كما سجل 30.96 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، كما سجل 30.85 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، كما سجل 30.95 جنيه، للبيع وفقا لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، كما سجل 30.95 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، كما سجل 30.95 جنيه للبيع، وفقا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.