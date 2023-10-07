إنجازات 10 سنوات في قطاع الاتصالات.. إطلاق خدمات الجيل الرابع بمصر

تسعى الدولة المصرية لتصبح مركزًا إقليميًا في صناعة مراكز البيانات؛ كما يتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل الحدود لخدمة مرور البيانات الدولية عبر الأراضي المصرية بشكل مؤمن.

إطلاق خدمات الجيل الرابع رسميا في مصر

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه في 28 سبتمبر 2017 تم إطلاق خدمات الجيل الرابع رسميا في مصر، لتنضم مصر بذلك إلى مصاف الدول المقدمة لتلك الخدمة، والتي تتميز بسرعة نقل البيانات وإتاحة خدمات بث الصور، والإرسال، والاستقبال المرئي دون الحاجة إلى تخزين البيانات.

رفع مؤشرات مصر في التقارير الدولية

وأشار الكتاب إلى إتاحة إمكانية تقديم خدمات متطورة مثل الحوسبة السحابية، وغيرها من خدمات الاتصالات مما ينعكس إيجابًا على تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية للمشتركين، ورفع مؤشرات مصر في التقارير الدولية، وهو الأمر الذي نتج عنه طرح تراخيص تقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات، وحصول شركات الاتصالات الأربع عليها، وضخ نحو 1.1 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه للخزانة العامة المصرية.

خدمة تلقي شكاوى المستخدمين

ولدعم المستخدمين من ذوي الهمم ودمجهم في عملية التحول الرقمي، وترسيخا لحقوقهم في الحصول على خدمات الاتصالات كافة، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة تلقي وحل الشكاوى للمستخدمين من متحدي الإعاقة بلغة الإشارة، عن طريق إجراء مكالمات فيديو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز.

ولدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلكترونية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول؛ تمت إتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجانًا.