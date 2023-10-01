إنشاء 6 جامعات من الجيل الرابع بتخصصات علمية حديثة على أرض الفيروز

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدعم غير المسبوق الذي قدمته القيادة السياسية وأجهزة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي بأرض الفيروز والتي كان لها أثر إيجابي في تحقيق إنجاز غير مسبوق في المنظومة التعليمية بشمال وجنوب سيناء خلال فترة زمنية وجيزة، لافتًا إلى أنّ الدولة المصرية تضع نُصب أعينها تطوير شبه جزيرة سيناء، وإحداث طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري، مشيرا إلى أنّ الوزارة نجحت بدعم من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير جامعات من الجيل الرابع تقدم برامج حديثة ملائمة لسوق العمل وتخدم أغراض الصناعة وتُلبي احتياجات المجتمع في سيناء.

23 مليار جنيه لإنجاز 37 مشروعًا لتطوير التعليم العالي

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نفذت أكثر من 37 مشروعًا في مجال التعليم العالي بسيناء خلال السنوات التسع الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه، موضحًا أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر(2030).

وأوضح الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية أن الجامعة لديها 3 أفرع بمدن (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ)، وهي من أكبر المشروعات القومية للتعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية 10.5 مليار جنيه.

وأضاف أن المقر الرئيسي للجامعة يقع بمدينة الطور على مساحة 200 فدان، بتكلفة 5.25 مليار جنيه، ويضم كليات: (الهندسة، الصناعات التكنولوجية، الطب، طب الأسنان، التمريض، علوم وهندسة الحاسب)، وفرع الجامعة برأس سدر على مساحة 75 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويقدم برامج (العلوم الأساسية، الطب البيطري، الصيدلة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، العلوم الاجتماعية)، وفرع مدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويضم كليات: (السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الفنون والتصميم، الإعلام والاتصال).

إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة بتكلفة 10.5 مليارات جنيه

وأكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش أنه تم تنفيذ مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الجامعة، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، موضحًا أن الجامعة انتهت من إنشاء مباني كليات (الآداب، التجارة، التربية، الاقتصاد المنزلي، التربية الرياضية، الطب البيطري، الطب البشري، الاستزراع المائي والمصايد البحرية) ومبنى إدارة الجامعة، ومبنى إدارة المدن الجامعية، والعيادات الطبية، و3 عمارات استراحة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إنشاء مبنى لإسكان الطلاب، وآخر للطالبات، ومبنى المعامل، ومدرجات بسعة 650 طالبًا، وأخرى بسعة 250 طالبًا، وصالة للألعاب الرياضية.

وأضاف رئيس جامعة العريش أنه جارٍ تطوير ورفع كفاءة كلية الحاسبات والمعلومات، وتعلية مبنى الصناعات بكلية العلوم الزراعية البيئية، وكلية التربية، فضلاً عن إعداد مُخطط كامل لإنشاء الطرق وتطوير البنية التحتية، وإنشاء محطة لتحلية المياه، وتحديث منظومتي الأمن ووسائل النقل بالجامعة، وتجهيز مبانيها بالأدوات والمُعدات المطلوبة.

تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بتكلفة 1.7 مليار جنيه

ومن جانبه، أشار الدكتور ناصر مندور القائم بأعمال رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى أنه تم إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية بتكلفة تقديرية 4 مليارات على مساحة 29 فدانًا، بما يعادل 121800 متر مربع بمدينة الإسماعيلية الجديدة (شرق قناة السويس)، وتتكون الجامعة من6 مبانٍ تعليمية، بها 36 معملاً، و29 مدرجًا، ومبنى إدارة الجامعة، ويضم (صالة كبار الزوار، قاعة مجلس الجامعة، مكاتب نواب رئيس الجامعة، غرفة اجتماعات كبرى، صالة استقبال، 146 مكتبًا إداريًّا)، ومبنى للمعامل المركزية، و 2 مبني للورش الهندسية، و8 ملاعب (كرة القدم، كرة سلة، التنس، طائرة)، ومسرحًا يسع 380 فردًا.

إنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بتكلفة 645.7 مليون جنيه

وأضاف الدكتور ناصر مندور إلى أن الجامعة تشتمل على كليات: (الطب البشرى، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الهندسة، التجارة الدولية واللغات)، مشيرًا إلى بدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكليات (الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الهندسة، التجارة الدولية واللغات) في العام الجامعي 2022/2023.

ومن جانبه، أشار الدكتور أيمن إبراهيم القائم بأعمال رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية إلى أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية إحدى جامعات الجيل الرابع التي تهتم بالتميز في التعليم والبحث العلمي، وتم إنشاؤها بتكلفة تقديرية 5 مليارات جنيه، وتقع على مساحة 44 فدانًا، وتتكون من (مبنى إدارة الجامعة، مبنى علوم هندسية "1"، مبنى علوم هندسية "2"، مبنى طب بشري، مبنى صيدلة، مبنى أسنان، مبنى المعامل، مبنى الورش "1"، مبنى الورش "2"، و6 مبان مستقبلية)، فضلاً عن البوابات الرئيسة والفرعية، والمرافق، والشبكات العامة.

وأضاف د. أيمن إبراهيم أن الدراسة بالجامعة بدأت أكتوبر الماضي بكلية الطب البشري (برنامج الطب والجراحة)، وكلية الهندسة (برنامج هندسة التشييد)، مشيرًا إلى أن الجامعة سوف تقدم عددًا من البرامج الجديدة في 7 كليات مختلفة مع بدء العام الجامعي الجديد 2023 -2024، موضحًا أن الجامعة تتضمن 8 كليات في 3 قطاعات بإجمالي 23 برنامجًا، ففي قطاع الهندسة والعلوم الفيزيقية (كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات)، وفي قطاع الطب والعلوم الحيوية (كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، وفي قطاع الفنون والعلوم الإنسانية (كلية علوم الأعمال، كلية الآداب).

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس إنه جارٍ إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء، وهو فرع جامعة السويس بأبورديس، بتكلفة 1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى، ويُقام فرع الجامعة على مساحة 100 فدان للمرحلتين، وتضم المرحلة الأولى كليات (التربية، الآداب، العلوم، التجارة) فيما تضم المرحلة الثانية كليات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الهندسة، هندسة البترول، التكنولوجيا، الثروة السمكية، اللغات والترجمة، الزراعة الصحراوية والأغذية، التصاميم والفنون، الطب البيطري، الحاسبات والذكاء الاصطناعي).

ومن جانبه، أشار د. مدحت عوض رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية إلى أن تكلفة إنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بلغت 645.7 مليون جنيه، وتم إنشاؤها على مساحة 70.140 مترًا مربعًا، ولديها برامج جديدة، منها: (تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا الصناعات الغذائية، تكنولوجيا النقل البحري والموانئ، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر).

وأشار د. مدحت عوض إلى أن الدراسة بالجامعة بدأت أكتوبر الماضي بكلية الصناعة والطاقة، وكلية السياحة والفندقة، وتتكون الجامعة من 9 مبان، وملعبين، وبها 20 قاعة ومعملاً، ومبني مدرجات (4 مدرجات سعة الواحد 420 كرسيًّا) ومبنى إدارة (35 مكتبًا إداريًّا) ومسجد، ومسرح (سعة 300 كرسي) وكافتيريا (سعة 200 طالب) و3 مبان سكنية.