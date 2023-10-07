توافد الرحلات السياحية على جزيرة مجاويش بالغردقة.. طبيعة خلابة ومياه فيروزية

شهدت شواطئ جزيرة مجاويش بالغردقة، توافد عشرات الرحلات السياحية عقب افتتاحها لأول مرة للسياح، وتتميز بشواطئها الساحرة التي جذبت السائحين من مختلفات الجنسيات للاستمتاع بجمال الطبيعة والشواطئ الخلابة والمياه الفيروزية.

توافد الرحلات على جزيرة مجاويش

وأشار حسام عثمان مسؤول جزيرة مجاويش بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى توافد عشرات المراكب السياحية تقل السياح الأجانب إلى شواطئ جزيرة مجاويش عقب افتتاحها للرحلات السياحية، لافتا إلى استمتاع السياح بممارسة الرياضات المائية مثل ركوب الأمواج والغوص والغطس على شواطئ الجزيرة.

جزيرة مجاويش بالغردقة

وأضاف عثمان، أن جزيرة مجاويش أصبحت من الوجهات السياحية الهامة في الغردقة، إذ حازت على اهتمام محافظة البحر الأحمر، حيث قامت بتوفير الخدمات السياحية والمرافق التي تخدم الرحلات السياحية للسياح بهدف تنشيط السياحة وجذب مزيد من السائحين على شواطئ الغردقة.

وأشار بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن جزيرة مجاويش من أفضل الوجهات السياحية للسائحين، وتقع على بعد 7 كيلومترات جنوب شرق شواطئ الغردقة، وموقعها القريب من الغردقة يساعد على تدفق الرحلات البحرية، بالإضافة إلى مساحتها الشاسعة والتي تصل لـ850 ألف متر مربع.