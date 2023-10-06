أسعار الذهب في ختام التعاملات اليوم الجمعة بأسواق الصاغة

أسعار الذهب اليوم، أحد أهم السلع التي يرغب المواطنون في معرفة أسعارها بشكل مستمر، لما تسهده من ارتفاعات وانخفاضات متتالية، قد تكون خلال اليوم الواحد، وذلك لكونه يرتبط بالاستثمار والادخار وعمليات البيع والشراء وفق الحاجة.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-10-2023، ارتفاع 5 جنيهات فقط، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، مبلغ 2160 جنيها، بدلا من 2155 جنيها أمس، في محلات الصاغة دون مصنعية أو ضريبة دمغة أو قيمة مضافة، وفقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-10-2023

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-10-2023، وفقا للأسعار اللحظية المعلنة من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، التي جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 2160 جنيها دون احتساب قيمة المصنعية والدمغة وضريبة القيمة المضافة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2468.5 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 1851.5 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1444 جنيها للشراء.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 17280 جنيها.

أما سعر الأوقية بلغ اليوم 1815 دولارا.

انخفاض أسعار الذهب خلال الأيام الماضية

وانخفضت أسعار الذهب على مستوى جميع الأعيرة، خلال الأسبوعين الماضيين وحتى اليوم، بقيمة 50 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 ليسجل سعر الجرام الآن نحو 2165 جنيها، كما انخفضت بنحو 57 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 24 ليسجل سعر الجرام الآن نحو 2474 جنيها، وفقا للبيانات المعلنة من جانب شعبة الذهب.

الذهب ملاذ آمن لاستثمار الأموال

ونصح عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، المواطنين بالاستثمار في الذهب، حيث يعد الملاذ الآمن على المدى البعيد، وعدم بيع الذهب إلا عند الضرورة للحفاظ على قيمة المبلغ، كما أنه يتيح مكسبا كبيرا منه، ويفضل شراء السبائك والجنيهات الذهبية عن المشغولات، كونها أقل في المصنعية.