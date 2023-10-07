توافد أهالي الدقهلية على الشهر العقاري لتأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

شهد الشهر العقاري بمنطقة المجزر في المنصورة، توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتحرير تأييدات ودعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

وقال الدكتور محمود عبد الله، أستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، جئت اليوم لتحرير توكيل للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، لدعمه ومساندته لأنه الرجل الأجدر لتولي قيادة الوطن، رجل مخلص وتقي ولم يقصر في تقديم الخدمات للشعب المصري، والمسؤولية ثقيلة عليه وليست سهلة، وأنا أؤيده عن اقتناع تام، بالإضافة لإنجازاته في قطاعات مختلفة بينها جامعة المنصورة، وتاهيل الطلاب لسوق العمل عبر خلق برامج تعليمية جديدة تواكب التطورات التي يشهدها العصر.

وأضاف نعيم عبد الحكيم، مواطن بالدقهلية، حررت توكيلا للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بسبب الإنجازات التي قام بها في مصر، ومصر في عهده أصبحت مثل التي نحلم بها وكنا نتوقعها وننتظرها.

مكاتب الشهر العقاري في الدقهلية

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يوجد في محافظة الدقهلية عدة 8 مكاتب شهر عقاري على مستوى المحافظة لعمل التوكيلات وهي «مكتب توثيق المركبات بمنطقة المجزر الآلي بمدينة المنصورة، مكتب توثيق ضواحي المنصورة بمجمع خدمات منية سندوب أعلى المسجد، مكتب توثيق طلخا بمنطقة المعلمين بجوار محطة المياه، ومكتب توثيق الحصص في مجمع خدمات المواطنين بقرية الحصص مركز شربين، مكتب توثيق ميت غمر بشارع المعاهدة، ومكتب توثيق استثمار جمصة بمقر هيئة الاستثمار بجمصة، ومكتب توثيق الستاموني، ومكتب توثيق الجمالية بمبنى مجلس المدينة بشارع البحر.