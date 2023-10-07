«الوطنية للانتخابات» تبدأ فحص تأييدات المواطنين للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي (صور)

تعكف اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على فحص عدد مليون و130 ألف تأييد والتي قدمها المستشار محمود فوزي، وكيل المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي وممثله القانوني ورئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي.

وينص القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ان يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يتمّ توثيقها على نماج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التباعة لمصلحة الشهر العقاري.