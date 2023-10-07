تفاصيل عدد تأييدات المواطنين للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، أن المرشح حصل على مليون و130 ألف تأييد من المواطنين بجميع الفئات والأعمار ومختلف المحافظات، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي للحملة اليوم.

وكانت نسبة تحرير تأييدات المواطنين من الذكور وصلت إلى 364 ألفا و692، بينما الإناث فكانت نسبة التأييد 740 ألفا و438 تأييدا من المواطنين.

وأضاف «فوزي»: «حصل المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي على تأييدات المواطنين بلغت مليون و130 ألفا و105 مواطنين ، منها 700 ألف سيدات و364 ألفا من الذكور وكانت أكبر شريحة عمرية هي من هم أقل سن 35 سنة، ومن سن 36 من الشباب بلغت 514 ألفا».

وعن تفاصيل التأييدات فبلغ أعداد المواطنين أقل من 35 عامًا 514 ألفًا و883 مواطنا، ومن 51 حتى 60 عامًا 186 عامًا وحتى 451 مواطنا أما المواطنون الأكبر من 60 عامًا بلغ عدد المؤيدين 7761.

المستشار محمود فوزي: «شرفت بتكليفي لرئاسة حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي»

وبدأ المستشار محمود فوزي المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي بالحديث عن شرف تكليفه برئاسة الحملة قائلًا: «شرفت بتكليفي وأشكر الرئيس على ثقته.. وقمت اليوم بالتوجه إلى مقر الهيئة حاملًا وبكل فخر ملف الترشيح بعد أن استوفى الشروط القانونية والإجرائية اللازمة».