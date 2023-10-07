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أعلى 3 محافظات حررت تأييدات للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

كتب:

محمد عبد العزيز
04:51 م | السبت 07 أكتوبر 2023
مؤتمر حملة مؤتمر حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

مؤتمر حملة مؤتمر حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

حصلت محافظة القاهرة على أعلى نسبة تأييدات للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي لترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024، وجاءت العاصمة في المركز الأول بعدد تأييدات مواطنين وصلت إلى 169 ألفا و741 تأييدا.

بينما في المركز الثاني كانت محافظة الجيزة 163 ألفا و631 تأييدا من المواطنين، وفي المركز الثالث محافظة القليوبية بعدد تأييدات وصل إلى 69 ألفا و666 تأييدا.

وكانت أقل محافظة هي محافظة الوادي الجديد بعدد تأييدات وصل إلى 7109 تأييدات من المواطنين.

مليون و130 ألف تأييد من المواطنين للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

وأعلن المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي أن المرشح حصل على مليون و130 ألف تأييد من المواطنين بجميع الفئات والأعمار ومختلف المحافظات، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي للحملة اليوم.

وكانت نسبة تحرير تأييدات المواطنين من الذكور وصلت إلى 364 ألف و692، بينما الإناث فكانت نسبة التأييد 740 ألف و438 تأييد من المواطنين.

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