استقرار سعر الدولار بالبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم السبت

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بمختلف البنوك، في ختام التعاملات اليوم السبت، عند نفس مستوى الأسعار التي أعلنت في بداية التعاملات، حيث لم يشهد سعر الدولار أي تغيير منذ فترة طويلة، ليبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقاً لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار في مختلف البنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم السبت والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

يبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما يصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما يسجل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

كما يبلغ سعر الدولار في بنك المشرق 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.