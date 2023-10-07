حزب المؤتمر: تأييدات المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي تعكس رغبة شعبية في استكمال الإنجازات

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، بالمؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الحملة تقوم في المقام الأول على المشاركة من جميع أطياف المجتمع المصري بطريقة غير نمطية ومختلفة بما يعيد الوحدة لـ 30 يونيو.

ولفت في بيان إلى أن الأعداد الكبيرة من تزكيات النواب وتأييدات المواطنين للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، يعكس رغبة مجتمعية واسعة، وقاعدة شعبية عريضة في الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والإنجازات ولمزيد من الاستقرار الأمني للبلاد.

تقديم خطة شاملة لمستقبل مصر

وأضاف «فرحات»: المؤتمر الصحفي الأول للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الشخصيات السياسية وكبار رجال الدولة، وأعضاء بمجلس النواب، ورؤساء الأحزاب والرياضيين استراتيجياً لتوضيح رؤيته وخططه المستقبلية لمصر حيث شهد المؤتمر تقديم خطة شاملة لمستقبل مصر والتي تشمل خطوات واضحة لتطوير البلاد وتحقيق التقدم والازدهار للدولة المصرية وإبراز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترات الرئاسية السابقة.

وأكد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، يستند في ترشحه لقاعدة شعبية عريضة جاءت للعديد من العوامل منها موقفه في ثورة 30 يونيو بجانب الاستقرار والأمان الذي شهدته مصر وضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تم بناؤه خلال فترات رئاسته الأولى والثانية كما ركزت الحملة على تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمصريين.

الحملة الانتخابية أظهرت الإرادة لبناء مصر

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي أبرزت الإرداة لبناء مصر الجديدة وتنميتها في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والتكنولوجيا من خلال توجيه الاهتمام لتعبئة كافة الموارد والقدرات لتحقيق تطلعات المصريين في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الشاملة.