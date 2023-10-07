عضو بـ«النواب» عن بيان البرلمان الأوروبي: المصريون يقفون خلف القيادة السياسية

علقت هند رشاد، عضو مجلس النواب، على بيان البرلمان الأوروبي تجاه مصر، مؤكدة أن جماعة الإخوان الإرهابية لها علاقات قوية مع الأحزاب اليسارية في البرلمان الأوروبي.

وقالت هند رشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى للعودة إلى المجتمع المصري، واستغلال مثل هذه البيانات لتصدر المشهد.

البرلمان الأوروبي

وتابعت: البرلمان الأوروبي ذكر في بيانه وجود تضييق على أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة، موضحة أن الإخوان لديهم أمل في العودة للمشهد السياسي وهذا الأمر مرفوض.

الإدارة السياسية

وأكملت: مصر للمصريين، والإدارة السياسية تتسم بالوطنية، وما فعله المواطنون من تأييدات للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي رسالة قوية منهم للحفاظ على الاستقرار والأمن الداخلي.

وطالبت عزة مصطفى النائبة هند رشاد، بضرورة الرد على بيان البرلمان الأوروبي، من خلال نشر فيديو باللغة الإنجليزية للرد بالحقائق عليهم، وإرساله لهم على جميع منصاتهم، الأمر الذي وافقت عليه الأخيرة بدون تردد.