مستشار الرئيس الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي مستمر على شعبنا الأعزل

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، إنَّ «العدوان الإسرائيلي مستمر على الشعب الفلسطيني، ويتصاعد يوماً بعد آخر»، مشيراً إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية بلغت ذروتها في القدس ومدن الضفة الغربية، على وجه التحديد، بالإضافة إلى استمرار العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة.

الهباش: العدوان الإسرائيلي سبب كل المآسي

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، مساء اليوم السبت، أنَّ سبب كل المآسي التي تحدث هو العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي المحتلة، موضحاً أنَّ الأمور الميدانية شديدة الحساسية وليس من الحكمة الحديث عنها إلا ما يشاهده العالم من استمرار القصف الاسرائيلي على غزة.

عدوان إسرائيلي مستمر وقصف لأبراج سكنية بالقطاع

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني أنَّ هناك عدوان إسرائيلي مستمر وقصف لأبراج سكنية بقطاع غزة، وأكثر من 200 شهيد وفوق الـ1700 مصاب، وشهداء بالضفة الغربية، مندداً بأعمال الحكومة الإسرائيلية الحالية: «هذه الحكومة خرجت عن كل حدود المألوف وتمارس فقط العدوان وليس لها لغة سواه، والبيت الأبيض الأمريكي يغطي العدوان الاسرائيلي بدعم لا محدود».