الكشكي: حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ثرية وتعمل باحترافية عالية

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المحطة الأولى للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، السيد عبد الفتاح السيسي، جاءت حريصة على الالتزام بالدستور حتى تكون الانتخابات الرئاسية 2024 نزيهة.

الحملة الانتخابية لديها آليات للتواصل مع كل المصريين

وأضاف الكشكي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ما تم اليوم في المؤتمر أكد أن الحملة الانتخابية ثرية جدا وتعمل باحترافية عالية جدا، فضلا عن أن لديها آليات تمكنها من التواصل مع جميع المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي تستهدف فئة الشباب المصري خاصة أنهم الأبرز في تسجيل التأييدات له.

تجربة الحوار الوطني

وأوضح أنه أشار إلى أن مؤتمر حملة المرشح الرئاسي المحتمل، أثارت بشكل كبير تجربة الحوار الوطني، الذي تمكن من توسيع نسبة المشاركة السياسية في العملية الانتخابية، متابعا: «ما تابعناه من المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي يؤكد أن الحملة منفتحة على كل وسائل الإعلام وجاهزة للإجابة على كل علامات الاستفهام المطروحة وتفتح أبوابها لكل المصريين الذين يرغبون في المشاركة».