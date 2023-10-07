«مهربة ومجهولة المصدر».. تحرير 17 محضرا ضد محلات لبيع السجائر ببني سويف

أعلنت مديرية التموين في محافظة بني سويف، عن شنها حملات تموينية متنوعة على مدار أسبوع كامل، واستهدفت محلات بيع السجائر بمختلف المراكز، في إطار الحملات التي تشنها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق.

17 محضرا تموينيا ضد محلات بيع السجائر في بني سويف

وكشف المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن الحملات التموينية تمكنت من تحرير 17 محضرًا للمسؤولين عن محلات بيع السجائر لحيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر ومهربة.

وأشار إلى أن الحملات تمكنت من ضبط 400 علبة سجائر متنوعة مهربة ومجهولة المصدر، وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير 18 محضرا تمويني متنوع في بني سويف

كما كشف وكيل تموين بني سويف عن تحرير 18 محضرًا لمحلات جزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية و10 محاضر للمسؤولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

تحرير 4 محاضر لمسؤولين عن محطات وقود في بني سويف

كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 4 محاضر لمسؤولين عن محطات وقود ومستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحضرين لعدم إرسال الإخطارات الشهرية في الموعد القانوني، كما جرى تنفذ تأشيرة النيابة العامة في محضرين في فحص حمولة سيارات نقل تقوم بنقل المواد البترولية بطرق غير مشروعة لتحديد نوع المواد البترولية التي تقوم بنقلها.

كما تمكنت إحدى الحملات من تحرير محضر لأحد المسؤولين عن مخازن السلع الغذائية لحيازة كلور منتهي الصلاحية وجرى التحفظ على 36 عبوة، بجانب سحب 4 عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.