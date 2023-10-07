أحمد موسى: بيان البرلمان الأوروبي يعتمد على بيانات مغلوطة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن بيان البرلمان الأوروبي، تدخل واضح في شئون الدولة المصرية، كما أنه يتدخل في حرية اختيار ورغبة المواطنين.

بيان البرلمان الأوروبي

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الشعب المصري لا يهمه ما يقوله البرلمان الأوروبي، معقبًا: «البرلمان الأوروبي بيعتمدوا على بيانات مغلوطة مقدمة من جماعات إرهابية».

أحمد موسى: البرلمان الأوروبي ليس لديه معلومات حقيقية عن مصر

وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أن البرلمان الأوروبي ليس لديه معلومات حقيقية عن مصر، موضحًا أن هناك أعضاء من البرلمان الأوروبي يدعمون مصر بصورة كبيرة.

أحكام القضاء

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن البرلمان الأوروبي بيانه سخيف، معقبًا: «القضاء عندنا مستقل، والبرلمان الأوروبي يتدخل في أحكام القضاء».