«إرادة جيل» يحيي محرري تأييدات المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي: «بيقدروا إنجازاته»

وجّه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية تحيته لجميع المواطنين المصريين الذين حرروا تأييدات للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبلغ عددهم مليون و130 ألف مواطن طبقا لما أعلنه اليوم المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي فى مؤتمر تدشين الحملة.

وصرح النائب تيسير مطر عقب حضوره أول مؤتمر للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بأن هذا العدد من تأييدات المواطنين ومنهم شباب حزب إرادة جيل يكشف مدى حب المصريين للمرشح وتقديرهم للإنجازات التي حققها.

«مطر» يشيد بثوابت حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

وأشاد النائب تيسير مطر بما أعلنه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية من ثوابت مهمة للحملة في عملها وأيضا تعاونها مع الأحزاب الداعمة للرئيس ومنها حزب إرادة جيل الذي يخصص مقره الرئيسي ومقاره بالمحافظات تحت تصرف الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة الانتخابات وحتى إعلان النتيجة.