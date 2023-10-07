مستقبل وطن: تقديم السيدات أكبر عدد من التأييدات للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي «رد للجميل»

تصدرت المرأة مشهد جمع التأييدات لصالح المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وكان لتواجد السيدات وأمانات المرأة بحزب مستقبل وطن والقوى السياسية دورها مهما وتفاعلا أمام مكاتب التوثيق في الفيوم، في مشهد يعكس مدى دعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات.

الدعم الكبير للسيسي لاستكمال مسيرة التنمية

أوضحت نجلاء الفرماوي أمين المرأة بحزب مستقبل وطن بالقليوبية، أن مشاركة المرأة بالآلاف أمام لجان تحرير تأييدات دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، جاء في إطار الدعم الكبير لاستكمال مسيرة التنمية والبناء بمختلف الأصعدة التي شهدتها الدولة عبر 10 سنوات ماضية.

رد الجميل للمرشح عبد الفتاح السيسي

وأكدت نجلاء الفرماوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تحرير وتوثيق التوكيلات للمرشح السيسي، جاء من قبيل رد الجميل له، وما تم داخل الدولة من مشروعات لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتأكيد أن الرئيس السيسي أطلق مشروعاً سيذكره التاريخ وهو مشروع حياة كريمة، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم لتحسين معيشة المواطنين البسطاء، وتقديم أوجه الدعم لهم، أيضا بالمبادرات الرئاسية الأخرى منها حملة 100 مليون صحة، وقوائم الانتظار والقضاء على فيروس سي وما قدمه للمرأة المصرية خلال فترة حكمة السابقة، مما ساهم في الارتقاء بها ووضعها في المكانة التي تليق بها.

بلغ إجمالي عدد التأييد للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي 1130105، واستحوذت السيدات على النسبة الأكبر؛ إذ بلغ عدد التأييدات من قبل السيدات نحو 740.438 فيما بلغ عدد الذكور تأييد 692. 364، وذلك بحسب بيانات الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمرها الصحفي الأول.