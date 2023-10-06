التحالف الوطني يسلم أجهزة كهربائية للعرائس غير القادرات في الغربية (صور)

شهد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تسليم 20 جهازا كهربائيا على 10 من الفتيات المقبلات على الزواج غير القادرات على شراء مستلزمات العرائس من الأجهزة المنزلية، كونهن من الفئات الأولى بالرعاية كما حددتها مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

المساعدة في العمل الخيري

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وزعت أجهزة كهربائية على عدد من الفتيات المقبلات على الزواج، وذلك في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالعمل على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية، موجها الشكر إلى كل مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة المجتمعية في دعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأعربت صباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع عن سعادتها بالمساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، مؤكدة أن مؤسسة العربي لن تدخر جهداً فى المشاركة في أعمال الخير والوصول للفئات الأكثر احتياجا ومساعدتها بالمشاركة الفعالة مع الدولة في المبادرات المجتمعية المختلفة في مجلات التعليم والصحة والبنية التحتية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

العيد القومي للمحافظة

وقدمت نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، التهنئة إلى محافظ الغربية، وكل القيادات التنفيذية، وشعب محافظة الغربية بمناسبة العيد القومي الذي يتزامن مع احتفالات الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي أظهرت مدى ترابط شعبنا العظيم في أوقات المحن، وأهدت درع مجموعة العربي تقديرا لدور وجهود المحافظ.