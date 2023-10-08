هزات أرضية تضرب 6 دول حول العالم.. أقواها بأفغانستان

شهدت 6 دول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، هزات أرضية، تراوحت قوتها بين 1.6 و6.3 درجة على مقياس ريختر، ونرصد في التقرير التالي، تفاصيل الهزات.

في إيطاليا، ضربت هزة أرضية بقوة 1.6 درجة، شمال البلاد، على عمق 7 كيلومترات، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 77 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة جنيف السويسرية.

كما وقعت بؤرة الهزة على مسافة 13 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من شاموني، الواقعة جنوب شرق فرنسا.

وفي اليونان، ضربت هزة أرضية بقوة درجتان على مقياس ريختر، جزيرة كريت الواقعة في البحر المتوسط، على عمق 15 كيلومترا، وعلى مسافة 294 كيلومترا جنوب شرق «أثينا».

هزة أرضية تضرب اليونان.. قوتها 2.1 درجة بعمق 5 كيلومترات

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة اليونان، بعمق 5 كيلومترات، وعلى مسافة 145 كيلومترا شمال غرب مدينة باتراس غرب البلاد.

وفي تركيا، ضربت هزة أرضية بقوة 2.4 درجة، وسط البلاد على عمق 5 كيلومترات، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة وسط تركيا، وقعت على مسافة 72 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من قهرمان مرعش جنوب تركيا.

وفي الفلبين، ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، على عمق 7 كيلومترات، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت الفلبين على مسافة 167 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من جزيرة مينداناو.

وفي الولايات المتحدة، ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، كاليفورنيا الشمالية، على عمق 4 كيلومترات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت على مسافة 33 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من سانتا روزا.

زلزلان يضربان أفغانستان

كانت أفغانستان، شهدت أمس السبت، زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات، وتبعته هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجة.

وأشارت منظمة الأمم المتحدة، إلى مصرع 320 شخصا، فيما قدرت السلطات الأفغانية، مقتل 100 شخص وإصابة 500 آخرين.

وأدى الزلزال، إلى انقطاع شبكة الاتصالات في ولاية هرات، فيما تضررت عشرات المنازل.

وأرسلت منظمة «الصحة العالمية»، 12 سيارة إسعاف إلى زندا جان، لنقل المصابين معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.