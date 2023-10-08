تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة الكبرى.. كثافات في رمسيس وسيولة في شارع الجلاء

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم دينا شرف وجومانا ماهر ومحمد الشاذلي، والمُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، حالة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومستمرة حتى ميدان العباسية، وهناك كثافات نسبية عند تقاطع شارع صلاح سالم، وتوجد سيولة مرورية في شارع الجلاء حتى طريق العروبة، بينما يشهد كوبري المطار كثافات نسبية تختفي بالدخول لطريق المطار، وتوجد كثافات على كوبري الحدائق أمام السيارات القادمة من الزاوية باتجاه الفنجري، وكذلك الأمر أعلى كوبري المطرية.

الحالة المرورية في شوارع الجيزة

وعن الحالة المرورية في شوارع الجيزة، توجد كثافات مرورية في شارع فيصل، ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات، وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية، كما توجد كثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، ويشهد طريق المحور قبل ميدان لبنان كثافات بسيطة، وتوجد سيولة مرورية أمام المتجهين إلى أكتوبر.

الحالة المرورية بأسيوط

وبالنسبة لـ الحالة المرورية في محافظة أسيوط، توجد سيولة مرورية أمام مستشفى الجامعة مستمرة حتى جامعة أسيوط، وهناك سيولة مرورية على طريق الصحراوي الشرقي القادم والخارج من محافظة أسيوط.