ضبط عاطل يسرق سورا حديديا من الطريق الدائري في الجيزة

ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطل أثناء قيامه بسرقة السور الحديدي الخاص بالطريق الدائري، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط عاطل سرق سورًا حديديًا

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة يفيد فيه أثناء سير ضباط مباحث القسم لتفقد الحالة الأمنية شاهدوا عاطلا 21 سنة يقوم بسرقة السور الحديدي الخاص بالطريق الدائري، ألقى القبض عليه وبحوزته 4 قطع من الحديد.

حبس المتهم 4 أيام

وبمواجهته أمام المقدم هشام فتحي رئيس المباحث اعترف بارتكابه الواقعة بقصد بيعها لتجار الخردة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.