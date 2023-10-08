أمطار تصل للقاهرة الكبرى.. اعرف حالة طقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

ويسود طقس لطيف فى أول ساعات الليل، مائل للبرودة في آخر ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

من المتوقع وفق حالة الطقس اليوم، أن تتكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، وقد تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة.

كما يشهد طقس اليوم، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.