أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور.. تبدأ من 10 جنيهات للكيلو

اختلفت وتباينت أسعار الأسماك، اليوم الأحد 8 أكتوبر، في سوق العبور، حيث جاءت الأسعار وفقا لنوع السمك المعروض وحجمه، لذا فقد تباينت الأسعار الرسمية المعلنة على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار السمك اليوم

وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، فإن أسعار بعض الأنواع من الأسماك تبدأ من 10 جنيهات للكيلو الواحد، وتصل لأكثر من 300 جنيه لأنواع أخرى، وفقا لنوعها المعروض في سوق الجملة بمدينة العبور.

سعر كيلو المرجان 190-290 جنيها.

سعر كيلو البربوني 65-85 جنيها.

سعر كيلو الجمبري 399 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا 20-220 جنيها.

سعر كيلو البلطي الأسواني 20-40 جنيها.

سعركيلو فيليه بلطي 40-200 جنيه.

سعر كيلو قشر بياض 80-100 جنيه.

سعر كيلو الثعابين 50-250 جنيها.

سعر كيلو مكرونة خليجي 55-65 جنيها.

سعر كيلو مكرونة سويسي 75-105 جنيهات.

سعر كيلو سبيط 200-320 جنيها.

سعر كيلو المرجان 60-70 جنيها.

سعر كيلو سمك حدادي 10-20 جنيها.

سعر كيلو البلطي ممتاز 67-71 جنيها.

سعر كيلو البلطي صغير 61-65 جنيها.

- سعر كيلو سمك دانيس 100-160 جنيها.

- سعر كيلو سمك البوري 65-75 جنيها.

- سعر كيلو جمبري مجمد من 100-300 جنيه.