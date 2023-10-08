المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة يستكمل إجراءات الكشف الطبي اليوم

يستكمل الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب «الوفد»، باقي إجراءات الكشف الطبي اليوم، بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية لرئيس الوفد، إن «يمامة»، يستكمل كشف الرمد بمستشفى العاصمة، مشيرا إلى أنه أجرى الفحوصات الطبية اللازمة لترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، الثلاثاء الماضي، مؤكّدًا أنَّه سيتقدم بأوراق ترشحه لـ الهيئة الوطنية للانتخابات خلال ساعات، مشددًا على أنَّه أتمّ كل الإجراءات اللازمة للترشح، داعيًا جموع الشعب الشعب المصري إلى الاحتشاد أمام صناديق الاقتراع والتعبير عن آرائهم ورسم مستقبلهم.

وأوضح «يمامة»، أن شعار حزب الوفد في الانتخابات «قوم يا مصري» لسيد درويش، الذي أطلقه أثناء ثورة 1919، وهو شعار تاريخي يعبر عن الكفاح والنضال.