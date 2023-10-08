رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الصحة يتفقد عدة مستشفيات ومراكز طبية في طنطا والمحلة

كتب:

رفيق محمد ناصف
11:24 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023
وزير الصحة

وزير الصحة

يتفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، اليوم، عددا من مشروعات القطاع الصحي بمحافظة الغربية، لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حاليا وموعد دخولها الخدمة.

وأعلنت محافظة الغربية، عن برنامج زيارة وزير الصحة المنشآت الطبية، حيث تبدأ الزيارة بتفقد وحدة بنا صير، والقافلة الطبية التي تنظمها مديرية الصحة بالغربية، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

جولة في مدينة المحلة الكبرى 

كما يتفقد «عبد الغفار» في مدينة المحلة الكبرى، مركز القلب ومستشفى الحميات ومركز الكبد ومستشفى الرمد، ويعقب ذلك التوجه إلى مدينة طنطا لتفقد أعمال إنشاء مستشفى طنطا الجديد بسبرباي والمقام على مساحة 13100 متر مربع، ليكون جاهزا خلال هذا العام بديلا عن مستشفى المنشاوي العام.

مستشفى الأورام الجديد 

وخلال جولته، يتفقد وزير الصحة مستشفى الأورام الجديد بطنطا، والمقام على مساحة 6.5 آلاف متر، بطاقة استيعابية 266 سريرا، و10 غرف عمليات، 20 عيادة، وذلك بتكلفة مليار و62 مليون جنيه، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي بديوان عام المحافظة.

اقرأ المزيد:

وزير الصحة: الرئيس السيسي وجّه بمد العمل في حملة «100 يوم صحة»

وزير الصحة الليبي: إصدار 4331 شهادة وفاة لضحايا درنة

نسبة التنفيذ 85%.. مستشفى طنطا الجديد صرح طبي بتكلفة 618 مليون جنيه

انتهاء 95% من أعمال مستشفى حميات طنطا الجديد.. 7 طوابق وعناية مركزة

عميد "طب طنطا": 400 مليون جنيه لتجهيز مستشفى الجراحات الجديد

رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال الإنشاءات لمبنى مستشفى الجراحات الجديد