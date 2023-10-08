وزير الصحة يتفقد عدة مستشفيات ومراكز طبية في طنطا والمحلة

يتفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، اليوم، عددا من مشروعات القطاع الصحي بمحافظة الغربية، لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حاليا وموعد دخولها الخدمة.

وأعلنت محافظة الغربية، عن برنامج زيارة وزير الصحة المنشآت الطبية، حيث تبدأ الزيارة بتفقد وحدة بنا صير، والقافلة الطبية التي تنظمها مديرية الصحة بالغربية، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

جولة في مدينة المحلة الكبرى

كما يتفقد «عبد الغفار» في مدينة المحلة الكبرى، مركز القلب ومستشفى الحميات ومركز الكبد ومستشفى الرمد، ويعقب ذلك التوجه إلى مدينة طنطا لتفقد أعمال إنشاء مستشفى طنطا الجديد بسبرباي والمقام على مساحة 13100 متر مربع، ليكون جاهزا خلال هذا العام بديلا عن مستشفى المنشاوي العام.

مستشفى الأورام الجديد

وخلال جولته، يتفقد وزير الصحة مستشفى الأورام الجديد بطنطا، والمقام على مساحة 6.5 آلاف متر، بطاقة استيعابية 266 سريرا، و10 غرف عمليات، 20 عيادة، وذلك بتكلفة مليار و62 مليون جنيه، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي بديوان عام المحافظة.