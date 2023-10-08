وفاة المخرج تيرينس ديفيز عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض

توفى الكاتب والمخرج البريطاني تيرينس ديفيز، عن عمر ناهز 77 عاما، والذي حقق اختراقًا عالميًا في عالم الفن من خلال فيلمين عن سيرته الذاتية العميقة، وتدور أحداثهما في موطنه الأصلي ليفربول بإنجلترا، وهما «Distant Voices Still Lives» و«The Long Day Closes».

وأكد حساب المخرج تيرينس ديفيز الرسمي على «إنستجرام»، نبأ رحيله، مشيراً إلى أن المخرج توفي بسلام في منزله بعد صراع قصير مع المرض، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

معلومات عن المخرج تيرينس ديفيز

وكانت أعمال المخرج الراحل مليئة بالتجربة العاطفية الشخصية، مما يعكس بطرق خفية نشأته كرجل كاثوليكي في ليفربول في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حيث تناول المخرج طفولته مباشرة في فيلمه الوثائقي الطويل لعام 2008 بعنوان «Time and the City»، الذي عرض للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي في ذلك العام، حيث استذكر حياة ديفيز العائلية وحياة المدينة، باستخدام لقطات أرشيفية، وتعليقه الصوتي، والمقطوعات الموسيقية الكلاسيكية، ومقاطع الأفلام ومقتطفات من الشعر والأدب في الفيلم.

وتحدث «ديفيز» بشكل متكرر في المقابلات عن قصر نظر صناعة السينما البريطانية وتركيزها على الجاذبية التجارية في السوق الشامل، على الرغم من كونه شخصية مشهورة عالميًا بعد أفلامه الأولى، حصل على جوائز من العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، بما في ذلك مهرجان كان وتورونتو ولوكارنو، إلا أنه كافح لسنوات للحصول على تمويل لعدد من المشاريع.