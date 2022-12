وفاة المخرج البريطاني مايك هودجز عن عمر ناهز 90 عاما

توفي المخرج البريطاني مايك هودجز عن عمر ناهز الـ 90 عاما، المعروف بإخراج أفلام شهيرة منها «Flash Gordon» و«Croupier»، وفقا لما أعلنه المنتج مايك كابلان لقناة «NBC News» الإخبارية، قائلا: «توفي هودجز يوم السبت في منزله في دورست بإنجلترا بسبب قصور في القلب».

وتعود مسيرة مايك هودجز المهنية الطويلة إلى الخمسينيات من القرن الماضي، قبل أن يبدأ أولى خطواته في مجال الإخراج أمضى عامين في الخدمة الوطنية الإلزامية على كاسحة ألغام تابعة للبحرية الملكية البريطانية، والتي يعتبرها مصدر إلهام لفيلمه الأول «Get Carter».

وقال المخرج الراحل في تصريحات سابقة لصحيفة «الجارديان» في مايو الماضي: «لمدة عامين أُجبرت عيني من الطبقة الوسطى على مشاهدة فقر مروع وحرمان لم أكن على دراية به من قبل، ذهبت إلى البحرية كمحاسب قانوني مؤهل حديثًا و شاب راضي عن حزب المحافظين، وخرجت شابًا غاضبًا راديكاليًا».

وأضاف: «بعد عشرين عامًا، عندما طُلب مني تعديل كتاب تيد لويس العظيم، أدركت هذا العالم وعلقت به تجربتي الخاصة».

من هو المخرج مايك هودجز؟

جاء فيلمه الثاني «Pulp»، بعد عام واحد فقط من إصدار «Get Carter» في عام 1971، حيث برزت موهبة هودجز في الإخراج مع فيلم «Flash Gordon» عام 1980، على الرغم من أن مسيرة هودجز توسعت عبر أفلام الجريمة، إلا أن عمله تألق أيضًا على شاشة التلفزيون، حيث أخرج عدد من الأفلام التلفزيونية منها «Squaring The Circle» عام 1984 و«Dandelion Dead» لعام 1994، والذي حصل على جائزة «بافتا» لعام 1995، جاء مشروعه الأخير في شكل رواية خيالية بعنوان «Watching the Wheels Come Off» عام 2010.