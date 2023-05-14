استقرار أسعار منتجات الألبان في الأسواق.. علبة الزبادي بـ17 جنيها

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الاسكندرية التجارية، إن الاقبال على شراء منتجات الألبان مستمر طوال العام، ولكنه يزداد أكثر مع عودة المدارس، وفي شهر رمضان المبارك، حيث تختلف أسعار الزبادي والجبنة والحليب، حسب المنطقة والمتجر الذي يقوم المواطن بالشراء منه.

ارتفاع مبيعات منتجات الألبان الفترة الماضية

وأضاف «المنوفي»، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الأحد، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع مبيعات منتجات الألبان في الأسواق، بنسبة تصل إلى 80%، وازداد الإقبال بالأخص على الزبادي، وذلك بمناسة شهر رمضان المبارك، كما أن الأسواق المصرية شهدت الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً في الأسعار بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

أسعار منتجات الألبان في الإسكندرية

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية أن أسعار منتجات الألبان تشهد الفترة الحالية في الأسواق استقراراً ملحوظاً، إذ يبلغ سعر علبة الزبادي 17 جنيهاً، فيما يبلغ سعر كيلو الحليب المعلب كامل الدسم 29 جنيهاً، والحليب الجاموسي يسجل 15 جنيهاً، كما سجل سعر كيلو الجبنة الرومي 215 جنيهاً، وكيلو الإسطنبولي 113 جنيهاً، كما سجل كيلو الدوبل كريم 120 جنيهاً، وكذلك الجبنة ملح خفيف، بينما يبلغ سعر الجبنة القريش 95 جنيهاً.