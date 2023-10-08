عجوز ألمانية تعثر على كنز ثمين في وجبتها.. ما القصة؟

في وسط ولاية هيسن الألمانية، وبينما كانت العجوز ماريا تروس تعد وجبة عشائها صحبة ابنتها، وجدت خاتم زواج يعود إلى خمسينات القرن الماضي، حُفر عليه الحروف الأولى من أسماء أصحابه، وكان ذلك في وجبة البطاطس التي لم تكن تعلم إنها ستجد بداخلها الخاتم، وفق موقع «hessenschau» الألماني.

وجدت الخاتم في الطعام

بعد إعداد وجبة الطعام الخاصة بها كالعادة وجدت ماريا تروس، 90 عامًا، والتي تعيش في مدينة «فيتنبرج» خاتم زواج بداخل الطعام عندما كنت تقضم ثمرة بطاطس مقلية في وجبة الغداء التي أعدتها ابنتها بنفسها.

ووضعت الابنة البطاطس مع الزبدة في مقلاة على الموقد وكان الأمر في البداية طبيعي جدًا، فلم يجدا أي شيئ عند تقشير ثمرة البطاطس التي تم سلقها ومن ثم قليها في الزبدة، لكن على طاولة العشاء اكتشفت الخاتم، وعلى الفور قامت بالبحث عن المالك باستخدام الأحرف الأولى المحفورة وتاريخ الزفاف، وقالت «تروس»: «بصقته في اشمئزاز وفكرت، ربما تكون دودة، ثم ظهر خاتم زواج ذهبي، مكتمل بالأحرف الأولى والتاريخ، ما زلت لا أستطيع أن أصدق ذلك تمامًا».

أصل الخاتم لا يزال لغزا

وبعد أكثر من أسبوع، روت تروس القصة لممرضتها كريستيان جيجر، ووجدت الحادثة غريبة للغاية لدرجة أنها نشرت صورة للخاتم مع بعض المعلومات عنه على منصات التواصل الاجتماعي « فيسبوك» و«إنستجرام» لتساهم في نشر الواقعة حتى تصل لصاحب الخاتم.

أما الخاتم نفسه، فيمكنك رؤية الحرفين «W» و«D» بالإضافة إلى تاريخ الزفاف المفترض 21 فبراير 1953 كما تم نقش قلب به سهم في المنتصف وحرف «N»، ومع ذلك، من الصعب تحديد أصل الخاتم وصاحبه، وساعدت ابنة «تروس» والدتها في نشر التفاصيل التي رأتها، وأكدت خلال حديثها لموقع «hessenschau» أنها اشترت البطاطس من السوبر ماركت المحلي في البلدة، ولكن كيف دخل الخاتم في البطاطس، هذا هو السؤال الذي أثار فضول المتابعين، وكانت التعليقات الواردة تحت منشور جيجر: «ربما ضاع أثناء العمل في الحقول وامتصتها بذرة البطاطس أثناء النمو».

وعندما سُئل كارل جوزيف فالمانز من مكتب ولاية هيسن للزراعة، أوضح أن هذا ممكن من الناحية البيولوجية، على الرغم من أنه غير مرجح للغاية.

وأضاف أنه كان من المفترض أن يكون خاتم الزواج موجودًا تحت الأرض حتى يدخل إلى ثمرة البطاطس: «تشكل البطاطس الأم جراثيم تنمو منها درنات جديدة لاحقًا، وإذا كان الخاتم موجودًا في نهاية الشتلة، فمن الممكن نظريًا أن تنمو هناك، لكني لم أسمع قط عن مثل هذه الحالة الاستثنائية».