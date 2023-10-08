«فاو»: ارتفاع الإنتاج العالمي للحبوب لـ2.8 مليون طن خلال العام الجاري

توقعت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ارتفاع الإنتاج العالمي للحبوب خلال العام الحالي ليصل إلى 2.8 مليون طن، بزيادة قدرها 0.9% عن العام السابق، إذ تستند هذه التوقعات إلى الظروف المناخية الجيدة والتي تؤدي إلى ارتفاع الكميات الناتجة من روسيا وأوكرانيا، رغم التراجع في إنتاجية كندا بسبب ظروف الجفاف في المناطق الرئيسية لاإنتاج المحاصيل.

حجم الإنتاج العالمي المتوقع للقمح

أوضحت الفاو في تقرير يرصد توقعاتها للإنتاج العالمي من السلع الزراعية العالمية أن حجم الإنتاج العالمي المتوقع للقمح يبلغ للعام الحالي 785 مليون طن، بينما يبلغ إنتاج الحبوب الخشنة 1511 مليون طن بزيادة قدرها 2.7% عن عام 2022، أما الإنتاج العالمي للأرز متوقع أن يبلغ 523.1 مليون طن.

أما الاستهلاك العالمي للحبوب متوقع أن يصل إلى 2804 مليون طن بزيادة قدرها 0.8 % عن العام الماضي، مع توقع استخدام القمح كعلف ماشية، في حين يتوقع أن يصل الاستخدام العالمي للأرزّ إلى 520.5 ملايين طنّ، ما يشير إلى أن الموسم الحالي لا يسجل نمواً مثل العام الماضي، ومن المتوقع أن يعوض استمرار التخفيضات في الاستخدامات غير الغذائية عن الزيادة في متناول الأرز مدفوعة باستهلاك السكان.

انخفاض الاستخدام للحبوب هذا الشهر

وأفادت الفاو بأنه من المتوقع أن تبلغ المخزونات العالمية للحبوب بحلول نهاية مواسم 2024 ما يصل إلى 884 مليون طنّ، متجاوزة بذلك مستوياتها في بداية الموسم بنسبة 3.0% مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتفضي التوقعات الجديدة والأعلى للمخزونات النهائية، مقترنةً بتوقعات انخفاض الاستخدام هذا الشهر، إلى توقّع أن يبلغ معدّل مخزونات الحبوب إلى الاستخدام نسبة 30.8%.

وفيما يتعلق بالتجارة العالمية للحبوب توقعت المنظمة أن تكون في حدود 466 مليون طنّ، أي أنها بقيت على حالها منذ الشهر الماضي، وإن كانت تشير إلى انكماش سنوي بنسبة 1.7ً مقارنة بمستواها في الفترة 2022/ 2023.