رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المبادرة الوطنية الفلسطينية»: الفصائل بددت أسطورة التفوق الإسرائيلية

كتب:

يارا أشرف
02:48 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
مداخلة هاتفية مع مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية

مداخلة هاتفية مع مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية

قال مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الهجمات الفلسطينية على مستوطنات إسرائيل والاشتباكات المستمرة حتى الآن، تعد إنجازا كبيرا للمقاومة الفلسطينية التي بددت أسطورة التفوق الإسرائيلي وجيش الاحتلال، ونسفت الادعاءات بالقدرات الاستخباراتية الإسرائيلية.  

رد فعل الفلسطينين طبيعي 

وأضاف «البرغوثي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الهجمات والاشتباكات الفلسطينية على الاحتلال تمثل رد فعل طبيعي لشعب مُعرض لتصفية حقوقه، مشيرا إلى أن تصفية القضية الفلسطينية وتهميشها عبر التطبيع مع المحيط العربي تحدٍ يواجه الفلسطينيين، بالإضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابين، إذ وصلت إلى تهجير 20 موقعا سكنيا بالضفة الغربية.

نوايا الحكومة الإسرائيلية 

وتابع، أن الحكومة الإسرائيلية قالت إن نيتها ضم الضفة الغربية، وهذا الأمر يُضاف إلى الاعتداءات التي كانت تجري على المسجد الأقصى، والمس بالمقداسات الإسلامية والمسيحية، وبالتالي رد الفعل الطبيعي للفلسطينين كان المقاومة، متابعا: «هذا ليس مجرد رد فعل، فالفعل هو تغيير ميزان القوى وأعتقد أن ذلك تحقق، إذ أنه تم تغيير ميزان القوى في غير صالح إسرائيل».

اقرأ المزيد:

وزيرة الصحة الفلسطينية: إسرائيل تهاجم المستشفيات و«الإسعاف» في قطاع غزة

الخبير العسكري هشام الحلبي: إسرائيل حاولت تدمير طائراتنا على الأرض في 1973 ولم تنجح

«القاهرة الإخبارية»: إطلاق قذائف هاون من لبنان باتجاه شمال إسرائيل

مانشيتات الصحف العالمية تحسم المعركة: «المصريون حققوا نصراً على إسرائيل»

إسرائيل تعلن مقتل 250 شخصاً حتى الآن في عملية «طوفان الأقصى»