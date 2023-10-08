«المبادرة الوطنية الفلسطينية»: الفصائل بددت أسطورة التفوق الإسرائيلية

قال مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الهجمات الفلسطينية على مستوطنات إسرائيل والاشتباكات المستمرة حتى الآن، تعد إنجازا كبيرا للمقاومة الفلسطينية التي بددت أسطورة التفوق الإسرائيلي وجيش الاحتلال، ونسفت الادعاءات بالقدرات الاستخباراتية الإسرائيلية.

رد فعل الفلسطينين طبيعي

وأضاف «البرغوثي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الهجمات والاشتباكات الفلسطينية على الاحتلال تمثل رد فعل طبيعي لشعب مُعرض لتصفية حقوقه، مشيرا إلى أن تصفية القضية الفلسطينية وتهميشها عبر التطبيع مع المحيط العربي تحدٍ يواجه الفلسطينيين، بالإضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابين، إذ وصلت إلى تهجير 20 موقعا سكنيا بالضفة الغربية.

نوايا الحكومة الإسرائيلية

وتابع، أن الحكومة الإسرائيلية قالت إن نيتها ضم الضفة الغربية، وهذا الأمر يُضاف إلى الاعتداءات التي كانت تجري على المسجد الأقصى، والمس بالمقداسات الإسلامية والمسيحية، وبالتالي رد الفعل الطبيعي للفلسطينين كان المقاومة، متابعا: «هذا ليس مجرد رد فعل، فالفعل هو تغيير ميزان القوى وأعتقد أن ذلك تحقق، إذ أنه تم تغيير ميزان القوى في غير صالح إسرائيل».