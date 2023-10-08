تفجيران على الهواء في غزة.. لحظات مرعبة يعيشها القطاع (فيديو)

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، بثّا لتفجير على الهواء في غزة، حيث لم يغب أزيز الطائرات واستهداف المباني والأبراج السكنية عن المكان، بعدما طالب جيش الاحتلال عبر بعض الناطقين باسم سكان قطاع غزة، السكان، ترك منازلهم لأن عملية استهداف جديدة ستتم عبر قصف صاروخي بالمروحيات أو عبر الطائرات المقاتلة.

قطاع غزة

وذكر الإعلامي أحمد أبو زيد، أنّ قطاع غزة مغطى على مدار العام بطائرات استطلاع ومراقبة مستمرة، ما ضاعف حجم الأسئلة الملقاة على عاتق السلطات الإسرائيلية بأنّه يتعين عليها أن تقدم الإجابات والتفسيرات للإسرائيليين أنفسهم، كيف يمكن لهذا القطاع المغطى على مدار الساعة بطائرات استطلاع وكاميرات المراقبة أن ينفذ عملية بهذا القدر من الترتيب والتنظيم التي تقول صحيفة معاريف إنّ هذه العملية استأهلت تدريبا امتدّ لبضعة أشهر حتى يتم تنفيذها على هذا النحو المحكم.

ودوى انفجار ثان في المنطقة، وقال الإعلامي أحمد أبو زيد، إنّه التفجير الأول ناجم عن قصفين متتاليين استهدفا برجا سكنيا أو منزلا من بين المنازل التي جرى هدمها أمس من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواصلا: «يبدو أنّ هذه العمليات ستبقى مستمرة حتى إشعار آخر، حتى الوصول إلى تهدئة إذا كانت التهدئة متاحة في خضم هذه المعارك التي لا تزال قائمة حتى اللحظة».