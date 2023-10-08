«القاهرة» تطلق خدمة الحي المتنقل لتلقي الطلبات الخاصة بالمحليات

أطلق حي غرب القاهرة برئاسة محمد عثمان، رئيس الحي، خدمة الحي المتنقل اليوم بشارع محمود بسيوني بميدان طلعت حرب؛ لتلقي طلبات المواطنين دون الحاجة إلى الذهاب للحي لتوفير الوقت والجهد لهم والتيسير على المواطنين خاصة المرضى وكبار السن وذوي الهمم لتقديم طلباتهم الخاصة بالمحليات من أمام مقر إقامتهم، ويتم تقديم الخدمة بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

خدمات الحي المتنقل

ومن الخدمات يقدمها الحي المتنقل للمواطنين بالقاهرة، تحديد موقف الرخصة، والاستعلام عن المستندات، ومعرفة رسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، وتقديم طلب بدل فاقد رخصة بناء، وصورة طبق الأصل من الرخصة، الاطلاع على التراخيص السابقة، وطلب معاينة، وطلب توصيل مرافق مؤقتة من كهرباء ومياه، وطلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، وصورة طبق الأصل من قرار هدم، والاستعلام عن تراخيص الوحدات السكنية بالحي قبل التقدم لشرائها، وتحديد رخصة محل، ورخصة إعلان، وتسديد أقساط وخلافه.

طلب تصالح

كما تشمل الخدمات التي يقدمها الحي المتنقل للمواطنين، طلب تجديد رخصة مصعد، وطلب رخصة تشغيل مصعد، وطلب تصالح على مخالفة، وطلب شهادة بيانات منشأة، واستخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وطلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، وطلب قيد اتحاد شاغلين.