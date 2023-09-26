«فرصنا» تطلب 100 مسؤول مبيعات للتوظيف.. اعرف المميزات

أعلنت منصة «فرصنا - وظائف مصر»، يوما مفتوحا للتوظيف في إحدى شركات القطاع الخاص في القاهرة، موضحة أن شركة «سوبر باي التابعة لشركة e&» تطلب شغل وظائف 100 مسؤول مبيعات خارجية براتب أساسي مجزي بالإضافة إلى العمولات.

100 مسؤول مبيعات خارجية

وذكرت المنصة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنها ستعقد يومًا مفتوحًا للتوظيف في القاهرة، يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 27 سبتمبر الجاري، ويوم الأحد 1 أكتوبر المقبل، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الـ7 مساءً.

وأوضحت «فرصنا - وظائف مصر» المكان الذي من المقرر أن يعقد فيه ملتقى التوظيف، والذي يتم فيه أيضًا تلقي طلبات الوظائف، وهو: القاهرة، المعادي البوابة الأولى قطعة رقم 34 رمزية، شرق الشطر الثالث دجلة نركو علامة مميزة التوحيد والنور.

مميزات الوظيفة

- راتب أساسي.

- عمولات إضافية.

- تأمينات صحية واجتماعية.

- الحصول على خط هاتف.

- يمكن ترشيح الأصدقاء لنفس الوظيفة.

- لا يوجد أي رسوم توظيف.