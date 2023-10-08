إهالي إهناسيا عن المستشفى التخصصي الجديد بعد افتتاحه: إنجاز كبير

حالة من الرضا والسعادة لدى أهالي مركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشفى التخصصي بالمركز منذ أيام، ليبدأ التشغيل الفعلي في كل التخصصات الطبية، وينهي معاناة أكثر من 300 ألف مواطن من التنقل بين المستشفيات في المراكز المجاورة.

صرح طبي على أرض بني سويف

ويعد مستشفى إهناسيا التخصصي صرحا طبيا على أرض محافظة بني سويف، والتي تكلف إنشاؤها أكثر من 262 مليون جنيه للمباني فقط، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية المختلفة، ضمن خطة الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المنظومة الصحية في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى للمواطن.

إنهاء معاناة أهالي مركز إهناسيا

وعانى أهالي مركز إهناسيا والذين تخطى عددهم أكثر من 300 ألف نسمة، من تهالك المستشفى المركزي على مدار سنوات طويلة، وتهالك الأجهزة الطبية، وعدم صلاحية المستشفى إنشائيًا، ووجود تصدعات وشروخ بها، قبل أن تتم الموافقة على إحلاله وتجديده بشكل كامل، وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية المختلفة، وتحويله إلى مستشفى تخصصي لتقديم خدماته لكافة المواطنين.

أهالي إهناسيا: المستشفى الجديد أنهى معاناتنا

وقال محمد سيد أحد أهالي مركز إهناسيا، في تصريحات لـ"الوطن" على مدار سنوات طويلة ونحن نعاني من المبنى القديم للمستشفى المركزي، مبنى متهالك بدون أجهزة طبية أو معطلة، لا تصلح أن تكون وحدة صحية، وتقدمنا بعدة طلبات لتجديدها وتزويدها بالأجهزة الطبية، قبل أن تفاجئنا الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقرار هدم كامل وإعادة بناء للمستشفى كلها، ثم تزويدها بأحدث الاجهزة الطبية.

وأضاف شعبان طه، أحد أهالي قرية معصرة نعسان بمركز إهناسيا، في تصريحات لـ«الوطن»: «تحقق حلم الأهالي بتشغيل المستشفى بشكل كامل، في كافة التخصصات الطبية، وتم إنهاء معاناة الأهالي في التنقل بين المراكز والمستشفيات، بين مشقة ومصروفات».

وتابع: «الدولة المصرية تهتم بالمواطن وبصحته ولا تدخر جهدًا نحو توفير كل احتياجاته».

وأضاف: «الآن المستشفى أنهى معاناة الأهالي وتم توفير كل التخصصات الطبية داخلها ويتم إجراء كل الجراحات، المراكز الأخرى تحسدنا على تلك المستشفى».