استقرار سعر الدینار الكویتي الیوم الاثنین 9-10-2023 في البنوك.. كم بلغ؟

شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الاثنين 9-10-2023، بمختلف البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، إذ سجل سعر الدينار الكويتي في مستهل تعاملات اليوم 98.65 جنيه للشراء، و100.10 جنيه للبيع، بالبنك المركزي المصري.

سعر الدینار الكویتي الیوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في ختام تعاملات البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 99.49 جنيه للشراء، و99.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين بالبنك المركزي 99.65 جنيه للشراء، و100.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 98.82 جنيه للشراء، و99.77 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 97.30 جنيه للشراء، و100.09 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم، 96.48 جنيه للشراء، و100.1 جنيه للبيع.